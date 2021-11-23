США выпустят 50 млн баррелей нефти из резерва

Американский президент Джо Байден заявил, что Министерство энергетики США решило распечатать стратегический резерв нефти, созданный в 1973 году после глобального энергетического кризиса, и выпустить 50 миллионов баррелей для снижения цен на это топливо.

Даная мера направлена также на устранение несоответствия между спросом, выходящим из пандемии, и предложением.

По данным Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания тоже решили открыть свои стратегические резервы нефти.

На фоне новостей о мобилизации стратегических резервов стоимость "чёрного золота" резко упала, но курс быстро восстановился.

Ранее стоимость нефти марки Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.