Американский президент Джо Байден заявил, что Министерство энергетики США решило распечатать стратегический резерв нефти, созданный в 1973 году после глобального энергетического кризиса, и выпустить 50 миллионов баррелей для снижения цен на это топливо.
Даная мера направлена также на устранение несоответствия между спросом, выходящим из пандемии, и предложением.
По данным Белого дома, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания тоже решили открыть свои стратегические резервы нефти.
На фоне новостей о мобилизации стратегических резервов стоимость "чёрного золота" резко упала, но курс быстро восстановился.
Ранее стоимость нефти марки Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель.
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