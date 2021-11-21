Собянин: число мигрантов на стройках Москвы сократилось более чем в два раза

Сокращение более чем в два раза количества мигрантов, задействованных на стройках, зафиксировано в Москве, заявил мэр города Сергей Собянин.

"Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере, в рамках нашего городского заказа, уменьшилось более чем в два раза", — цитирует заявление чиновника ТАСС.

Собянин рассказал, что московские власти работают над программой постепенного замещения мигрантов россиянами на ключевых проектах столицы.

"Потому что наши российские специалисты, москвичи или люди, которые приезжают из других регионов, это люди, которые постоянно работают в этих отраслях. Это другой уровень квалификации", — пояснил мэр.

Он сообщил также, что с начала пандемии в столице наблюдается снижение числа прибывающих в город мигрантов.

При этом Собянин отметил, что в Москве фиксируют увеличение объёмов строительства.

"Объёмы … строительства в Москве увеличились почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года", — уточнил чиновник.

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