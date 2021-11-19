Система QR-кодов останется в транспорте навсегда?

Есть опасения, что если система QR-кодов в транспорте всё-таки будет введена, она может остаться в жизни переводчиков и пассажиров навсегда.

Эксперты, опрошенные АТОР, полагают, что введение QR-кодов в транспорте может быть сопряжено с большим количеством сложностей. И если при посадке в транспорт проверка QR-кода не вызывает особых вопросов, то специалисты признают, что в момент продажи билета проверить код затруднительно, в частности, если речь идёт о зарубежных перевозчиках.

IT-специалисты предупреждают, что проверка QR-кодов при покупке билетов будет очень дорогой и технологически сложной, здесь потребуется целый комплекс смежных процедур и новых технологий.

Эксперты авиарынка напоминают, что, возможно, введение QR-кодов потребует гораздо больше времени, чем планируется сейчас, вспоминая, что на массовый переход от бумажных к электронным авиабилетам потребовалось несколько лет.

Предполагается, что каждому перевозчику придётся потратить до нескольких миллиардов, не считая стоимости дальнейшей технической поддержки.

Эксперты транспортной отрасли уверены, что даже если все сопутствующие проблемы удастся решить и QR-коды будут введены, эти меры не станут временными, называя их "новой нормальностью".

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