Рекордный рост числа самозанятых отмечается в Москве

В Москве наблюдается рекордный рост числа самозанятых. По информации, размещённой на сайте мэра столицы, в октябре здесь было зарегистрировано 40,1 тысячи новых самозанятых москвичей. Такая информация появилась на сайте мэра Москвы.

В сообщении, цитирующего заместителя мэра Москвы по вопросам имущественно-земельных отношений и экономической политики Владимира Ефимова, говорится:

"В октябре прирост самозанятых в столице достиг рекордного количества — плюс 40,1 тысячи человек. Предыдущий максимальный прирост зафиксирован в сентябре — 36,8 тысячи человек".

По данным Ефимова, количество самозанятых москвичей с начала года увеличилось на 313,6 тысячи человек, достигнув к текущему ноябрю 792,8 тысячи.

Заммэра рассказал, что каждый четвёртый самозанятый в России находится в Москве.

Суммарно самозанятые москвичи заплатили налогов на сумму 3,68 миллиарда рублей в столичный бюджет. Эта сумма превысила аналогичный период в прошлом году (январь-октябрь) в 4,1 раза.

Чаще всего самозанятые работают в сферах грузовых и пассажирских перевозок, IT, маркетинге, занимаются репетиторством, оказывают консалтинговые и бухгалтерские услуги, сдают квартиры в аренду.

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