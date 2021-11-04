Зима близко, в газ в Европе снова дорожает

Цена на природный газ в Европе превысила $900 за тысячу кубометров в среду, впервые с конца октября.

Данные опубликованы биржей ICE.

Цена декабрьских фьючерсов на концентратор TTF в Нидерландах за день выросла на 16% — до $940.

Альтернатива газу

Украина готова увеличить экспорт дров в ЕС, чтобы помочь блоку справиться с дефицитом энергии в преддверии зимы на фоне резкого роста цен на газ. По данным Украинского Центра анализа и стратегии, ЕС рассматривает дрова в качестве энергетического продукта.

"Дрова, несомненно, являются интересным товаром для экспорта, особенно для рынка Европейского Союза. В этом отопительном сезоне им не хватает 70 миллиардов кубометров, чтобы покрыть свои потребности до тех пор, пока газопровод "Северный поток-2" не будет запущен", — заявил глава Украинского центра анализа и стратегии Игорь Чаленко.

Напомним, в Европе ждут запуска российского газопровода "Северный поток-2", строительство которого завершено ещё в сентябре, но пока нет одобрения регулирующих органов ЕС.

Ранее сообщалось, что процесс получения разрешения от немецких регуляторов на эксплуатацию трубопровода "Северный поток-2" может затянуться до мая.

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