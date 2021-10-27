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Экономист Николаев: власти не понимают, что делать с ростом цен

Экономика

Экономист Игорь Николаев считает, что российские власти не особо представляют, чем обусловлен рост цен на продукты питания и можно ли с этим что-то сделать.

Экономист Николаев: власти не понимают, что делать с ростом цен

Рост цен — прежде всего на продукты питания — является большой проблемой. И российские власти эту проблему признают. Однако, отмечает Игорь Николаев, главное объяснение происходящего заключается в том (по мнению властей), что цены растут во всём мире: "Всё как обычно и со всем: опять забугорные причины".

По мнению экономиста, "власти не особо представляют, почему растут цены и что можно с этим сделать". Зато сам Игорь Николаев вполне представляет. По его мнению, попытки директивно регулировать цены на сахар и подсолнечное масло, предпринятые почти год назад, были ошибкой. Однако эту ошибку власти не признают, подчёркивает экономист в тексте, который был опубликован на сайте "Эхо Москвы".

Николаев считает, что попытки директивного регулирования цен только поспособствовали разгону общей инфляции.

"Не признав эти и другие ошибки (одни антисанкции чего стоят), не сделав нужные выводы, невозможно удерживать инфляцию в рамках приличия. Вот и рванули цены, да так, что если получится удержать цифру инфляции в однозначном измерении, то уже будет хорошо", — полагает экономист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что рост цен на продукты в России происходит по объективным причинам.

По его словам, есть субъективные факторы — и с ними работает правительство. И есть объективные факторы, которые нужно воспринимать как данность. Под таковыми Песков подразумевает "инфляционные процессы", сообщает URA.RU. По его словам, по поручению президента России правительство ведёт постоянный мониторинг ситуации на продовольственном рынке, чтобы предотвратить скачкообразный рост цен.

"Но существует неблагоприятная международная конъюнктура, инфляционные процессы", — пояснил Песков.

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