Россияне "сметают" продукты из онлайн-магазинов. Боятся локдауна

Жители России скупают продукты, технику и одежду перед длинными "нерабочими днями". Эксперты считают, что рост продаж связан с ограничениями, сменой сезона и боязнью локдауна.

Аналитики CloudPayments подсчитали, что большая часть онлайн-трат населения за последние дни пришлась на заказ продуктов питания. Специалисты назвали такой подход "логичным" из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране.

"На втором месте по росту среднего чека в онлайне выросли продажи детской одежды: средняя сумма онлайн-покупки выросла на 30%", — сообщили аналитики агентству РИА Новости.

По мнению экспертов, что касается одежды, то скорее всего россияне покупают межсезонные вещи и обновляют зимний гардероб.

"В целом рост средней суммы онлайн-покупки одежды может свидетельствовать о том, что на период ограничений и высокой заболеваемости, многие стараются уехать за город или в курортные города", — пояснили специалисты.

Что интересно, на третьем месте оказались косметические средства. По мнению аналитиков, это также связано с межсезоньем и россияне закупаются уходовой продукцией.

В среду Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях. Так, выходные продлятся с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах из-за эпидемиологической ситуации ограничения могут ввести уже с понедельника.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.