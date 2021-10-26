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Газовый контракт "Молдавия - Польша" - деньги ни при чём, только политика

Экономика

Во вторник кабмин Молдавии сообщил, что нашел нового поставщика газа и даже заключил с ним контракт на "пробную поставку 1 млн кубометров газа". Этот поставщик — Польша. У которой своего газа нет и никогда не было.

Газовый контракт "Молдавия - Польша" - деньги ни при чём, только политика

То есть, очевидно, что поставка будет реверсивная. А значит, недешёвая. Зачем Молдавии, которая "не сошлась в цене" с Газпромом (у которого она всегда покупала газ), заведомо переплачивать?

Об этом в беседе в Pravda. Ru рассказала старший научный сотрудник Отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая.

По словам кандидата политических наук, всё дело в том, что энергетические вопросы на постсоветском пространстве очень политизированы.

— Если говорить с экономической точки зрения, то вы абсолютно правы: проще — и дешевле — было бы взять у "Газпрома".

Но правительство и президент Молдавии Майя Санду руководствуются, прежде всего, политическими мотивами. А сообразно с ними, выгоднее брать газ у Польши.

Откуда сама Польша этот газ возьмёт, при таком раскладе неважно. Понятно, что он в любом случае у нее может быть только реверсивный. Но ради того, чтобы продемонстрировать свою диверсификацию источников, отсутствие зависимости от России Молдавия на это согласна. И делает.

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Автор: Ольга Лебедева
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