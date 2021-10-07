Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил Европейской комиссии провести переговоры по газовым контрактам от имени всех государств-членов ЕС.
По его мнению, это позволит укрепить сотрудничество внутри "европейской семьи" в условиях роста цен на газ на мировом рынке.
"Предложение, которое делает наше правительство, состоит в том, чтобы Комиссия ЕС вела переговоры от имени всех 27 государств-членов", — сказал Санчес.
Эта концепция была поддержана Италией и отвергнута Бельгией. Остальные пока думают над ним.
Напомним, в среду официальный представитель ЕС заявил, что руководство блока пересмотрит порядок организации энергетического рынка и правил игры на нём:
"Нет никаких сомнений в том, что нам необходимо принять политические меры”, — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая в Европейском парламенте.
В среду европейские цены на газ достигли рекордных максимумов, резко поднявшись выше $1900 за 1000 кубометров, что эквивалентно $186 за мегаватт-час в бытовом выражении.
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Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.