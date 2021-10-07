Еврокомиссию хотят назначить оптовым покупателем газа для стран ЕС

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил Европейской комиссии провести переговоры по газовым контрактам от имени всех государств-членов ЕС.

По его мнению, это позволит укрепить сотрудничество внутри "европейской семьи" в условиях роста цен на газ на мировом рынке.

"Предложение, которое делает наше правительство, состоит в том, чтобы Комиссия ЕС вела переговоры от имени всех 27 государств-членов", — сказал Санчес.

Эта концепция была поддержана Италией и отвергнута Бельгией. Остальные пока думают над ним.

Напомним, в среду официальный представитель ЕС заявил, что руководство блока пересмотрит порядок организации энергетического рынка и правил игры на нём:

"Нет никаких сомнений в том, что нам необходимо принять политические меры”, — заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая в Европейском парламенте.

В среду европейские цены на газ достигли рекордных максимумов, резко поднявшись выше $1900 за 1000 кубометров, что эквивалентно $186 за мегаватт-час в бытовом выражении.