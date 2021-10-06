В Минтруде предложили по-новому оплачивать отпуск при увольнении

В российском министерстве труда и соцзащиты разработали поправки в Трудовой кодекс, предполагающие изменение расчёта отпуска при увольнении.

Как рассказала Москве 24 директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова, в настоящее время ТК РФ предусматривает выплату увольняющемуся сотруднику компенсации за все неиспользованные отпуска. При этом проектом поправок, которые подготовил Минтруд, предлагается тем, кто отработал не менее 11 месяцев, при увольнении выплачивать компенсацию в размере среднего заработка за срок полного отпуска.

"Другая ситуация, когда человек отработал ровно 12 месяцев. Ему должны посчитать отпуск за 11 месяцев полностью, ещё заработанные за месяц дни по формуле расчёта, которая предлагается в поправках. То есть примерно за 2-3 календарных дня", — пояснила Митрофанова.

Изменения могут коснуться также выплат при увольнении с учётом количества неиспользованных дней отдыха. При подсчёте стажа работы, дающего право на компенсацию за неиспользованные дни отпуска при увольнении, остаток менее 15 календарных дней предлагается исключать. Остаток в 15 и более календарных дней будут округлять до полного месяца.

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