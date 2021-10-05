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Газовый кризис после Европы "вдарит" по американской экономике

Экономика » Сырье » Газ

Энергетический кризис в Европе, спровоцированный Соединёнными Штатами, может вернуться бумерангом и нанести ущерб американской экономике.

Газовый кризис после Европы "вдарит" по американской экономике

"Хотя Вашингтон и отрицает тот факт, что энергетический кризис в ЕС спровоцирован его желанием заработать деньги, организовав попутно новый виток русофобии, но объективная реальность такова, что цены на газ в Европе резко выросли из-за американских компаний, которые сорвали поставки СПГ в ЕС, отдав предпочтение более дорогому азиатскому рынку.

Американский газовый манёвр, спровоцировавший раскол в Евросоюзе, однако, в самое ближайшее время может сильно ударить по самим Штатам, вернувшись бумерангом поставить американскую экономику на колени", — говорит Борис Марцинкевич, главный редактор портала "Geoenergetika. ru".

Американские компании пытаются сорвать куш

Марцинкевич обратил внимание на внезапные колебания цен на голубое топливо на внутреннем рынке США:

  • Американские горнодобывающие компании пытаются сорвать куш и будут продолжать наращивать экспорт топлива в Азию, при этом обходя не только европейских, но и собственных потребителей. Если в прошлом году цены на газ в США были стабильно приемлемыми для всех участников рынка, то в этом году взлетели ракетой.

Проблема в том, что компании, добывающие газ, стремятся получить лёгкие деньги. В стране нет буровых установок, и поэтому объёмы добычи не могли увеличиться, а экспорт в Азию сейчас сильно мешает американской экономике.

  • Если в 2020 году цена колебалась в районе $3 за галлон (4,5 литра), то осенью 2021 года только за месяц выросла почти вдвое — до $5,5 и это еще не предел.

Энергетический кризис станет "снежным комом"

Марцинкевич отметил, что американские промышленники уже бьют тревогу.

На прошлой неделе "Американская ассоциация промышленных потребителей энергии" обратилась в министерство энергетики с просьбой об ограничении экспорта сжиженного газа. Вашингтон этот вопрос до сих пор игнорирует и традиционно, в первую очередь, защищает интересы крупного капитала.

Ряд СМИ в США распространил информацию о том, что многие предприятия уже находятся на грани остановки производства. Больше всего страдают представители химической и пищевой промышленности. Если цены в ближайшее время не стабилизуются, заводы начнут закрываться, и энергетический кризис станет "снежным комом", который разрушит и без того нестабильную американскую экономику.

Американские деловые магнаты в этой ситуации предупреждают: по тонкому льду ходят и представители политической элиты:

эффект "газового шока" в ЕС настолько захватил демократов во власти, что они до сих пор не обращают внимания на проблемы внутри страны, которые могут закончиться катастрофой для американской экономики.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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