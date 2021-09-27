В Британии принимают экстренные меры, чтобы предупредить дефицит бензина

Правительство Великобритании объявило о намерении приостановить действие закона о конкуренции, чтобы позволить нефтяным фирмам отрегулировать поставки топлива на автозаправочные станции.

Официальные лица заявили, что этот шаг облегчит компаниям обмен информацией и расставит приоритеты в наиболее нуждающихся районах страны. Кабмин также рассматривает возможность развертывания армии для доставки топлива.

Напомним, на минувшей неделе на АЗС по всей стране выстроились длинные очереди, спровоцированные опасениями по поводу возможного дефицита бензина. Англичане закупались топливом впрок.

Ассоциация розничных продавцов бензина предупредила, что две трети её членов из почти 5500 независимых торговых точек не имеют топлива, а остальные "частично иссякли и скоро кончатся".

Объявляя о мерах по освобождению нефтяной промышленности от действия Закона о конкуренции 1998 года, секретарь Кваси Квартенг заявил, что у правительства есть "давние" планы на случай непредвиденных обстоятельств для поддержания поставок топлива.

"Хотя на нефтеперерабатывающих заводах и терминалах всегда было и остаётся много топлива, мы знаем, что были некоторые проблемы с цепочками поставок. Вот почему мы введём в действие Протокол по добыче нефти, чтобы промышленность могла обмениваться жизненно важной информацией и более эффективно работать вместе, чтобы свести к минимуму сбои".