Юрист рассказал о новых доплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека

По словам юриста Алексея Гавришева, ко Дню пожилого человека российских пенсионеров ожидают новые доплаты и расширение льгот.

Он подчеркнул, что все выплаты будут проведены на уровнях конкретных регионов. При этом в зависимости от места, где проживает пожилой человек, размер доплат может быть разным. В некоторых субъектах страны пенсионеры получат лишь подарки, в других — деньги. Все финансовые операции произведёт Пенсионный фонд России (ПФР).

Эксперт подчеркнул: обычно наибольшие единовременные выплаты получают люди преклонного возраста, передаёт издание "Прайм".

"Бывает, что пожилым выплачивают разные суммы. Например, всем по 5 тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тысяч рублей. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей", — сказал Гавришев.

По его мнению, если регион хорошо развивается, то и доплаты пенсионерам будут больше.

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