Титов предложил переформатировать пенсионную систему

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с инициативой о создании Фонда старших поколений. Он должен выплачивать пенсии россиянам, которые родились до 1967 года и не выплачивали полностью страховые взносы.

По словам Титова, граждане России недовольны низкими размерами пенсий, поэтому необходимо реформировать пенсионную систему.

Он отметил, что после повышения пенсионного возраста пенсионеры стали еще беднее.

"Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции", — подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Титов и эксперты Столыпинского клуба считают нужным создать Фонд старших поколений (ФСП), который будет выплачивать пенсии россиянам, родившимся до 1967 года.

Наполнение ФСП будет вестись за счет прямых дотаций государства, прогрессивной шкалы НДФЛ, пенсионных отчислений граждан, рожденных до 1967 года, а также налога на роскошь и акцизов на табак и алкоголь.

Также специалисты во главе с Титовым предлагают уменьшить размер страховых взносов до 15% (сейчас 30%), что приведет к снижению объема теневого сектора экономики.

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