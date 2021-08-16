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Юрист объяснил, почему "Царьград" не пошёл на условия Google

Экономика

Представитель юридического отдела телеканала "Царьград" Дмитрий Магоня рассказал о судебном заседании по делу Google. Юрист объяснил, почему суд не принял в расчёт вариант с возможным мировым соглашением между сторонами.

Юрист объяснил, почему "Царьград" не пошёл на условия Google
  • 16 августа суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу "Царьград", который был заблокирован более года назад.
  • В противном случае на Google будет наложен штраф с геометрической прогрессией.

По словам адвоката, соглашение может быть принято сторонами только по поводу технических аспектов восстановления аккаунта. Магоня заявил, что Google должен дать ответ на вопрос — есть ли возможность полного восстановления контента.

"Это вопрос очень важный, потому что на протяжении длительного времени Google говорил, что контент утрачен без права восстановления", — приводит RT слова Магони.

Юристы телеканала так и не услышали — собирается ли Google это делать. Вместе с тем, вопрос должен стать отправной точкой в переговорах.

"Там была миллионная аудитория, возможно ли её восстановить? Там были социальные связи с подписчиками… вся эта техническая сторона и есть предмет переговоров", — заявил адвокат.

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Автор: Артём Пермяков
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