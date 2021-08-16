Представитель юридического отдела телеканала "Царьград" Дмитрий Магоня рассказал о судебном заседании по делу Google. Юрист объяснил, почему суд не принял в расчёт вариант с возможным мировым соглашением между сторонами.
По словам адвоката, соглашение может быть принято сторонами только по поводу технических аспектов восстановления аккаунта. Магоня заявил, что Google должен дать ответ на вопрос — есть ли возможность полного восстановления контента.
"Это вопрос очень важный, потому что на протяжении длительного времени Google говорил, что контент утрачен без права восстановления", — приводит RT слова Магони.
Юристы телеканала так и не услышали — собирается ли Google это делать. Вместе с тем, вопрос должен стать отправной точкой в переговорах.
"Там была миллионная аудитория, возможно ли её восстановить? Там были социальные связи с подписчиками… вся эта техническая сторона и есть предмет переговоров", — заявил адвокат.
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