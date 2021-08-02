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Кудрин: Россия не производит товары, которые хотели бы купить во всех странах

Экономика

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая не создает новых товаров. А вот если бы в России преуспели в производстве товаров, которые востребованы в мире, то рост ее экономики мог бы составить более пяти процентов ежегодно.

Кудрин: Россия не производит товары, которые хотели бы купить во всех странах

"Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и пять процентов, и выше", — заявил он в интервью РБК.

По словам Кудрина, наша страна не перешла от экономики спроса к инвестиционной модели. "Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", — подчеркнул Кудрин.

По его мнению, "мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта". "Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная", — сказал он.

Экспорт, может быть, и в самом деле бесконечная Вселенная для российской экономики. Только нужно учитывать, во-первых, конкуренцию, условные российские "айфоны" на мировых рынках явно не ждут с распростертыми объятиями.

А во-вторых, политическую составляющую, которая также играет очень большую роль. То есть в любой момент западные государства могут попытаться ограничить те или иные статьи российского экспорта. Или вовсе попытаться наложить эмбарго.

Собственно, такое уже происходит давно. Даже еще до того, как США и Евросоюз стали вводить санкции против нашей страны. Практика ограничения доступа России к технологиям существует уже давно. И продолжала существовать после окончания холодной войны.

Ну а о том, как те же США препятствуют поставкам российской высокотехнологичной продукции, можно судить по угрозам санкции в отношении тех государств, которые покупают продукцию военно-промышленного комплекса РФ. И нет никаких гарантий, что и на другую продукцию из России не будет попыток ввести подобные ограничения.

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Автор: Олег Артюков
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