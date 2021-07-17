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Санкционные игры: Лукашенко вывел "Белоруснефть" из "Белнефтехима"

Экономика » Сырье » Нефть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко путем нехитрых манипуляций вывел нефтяную компанию "Белоруснефть" из под санкций США. Для этого оказалось достаточно, чтобы она перестала являться дочерней организацией находящегося в санкционном списке "Белнефтехима". 

Александр Лукашенко

Изменив указ президента от 2006 года о создании объединения "Белоруснефть", Александр Лукашенко освободил гендиректора объединения от должности председателя концерна "Белнефтехим".

Таким образом "Белоруснефть" фактически перейдет под контроль белорусского правительства или же министерства энергетики РБ. 

Прецедентом для операций подобного типа послужило то, что в 2014 году организация "Беларуськалий" вышла из состава "Белнефтехима", после чего с США сняли свои ограничения. Санкции США для Белоруссии снова вступили в силу 3 июня текущего года, вследствие недовольства ряда западных стран политикой Лукашенко. 

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Санкции против Белоруссии
Автор: Иван Лебедев
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