Какие кредиты скоро подорожают, рассказали банковские эксперты

ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 5,5%. В переводе на потребительский язык это означает, что условия по вкладам станут лучше, а по кредитам — хуже.

Решение о повышении ключевой ставки до 5,5% годовых было принято советом директоров Банка России 11 июня. В Центробанке объяснили это тем, что российская и мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее. А вместе с ростом экономики растут и цены. На фоне инфляционных ожиданий ЦБ РФ предупредил о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки уже в июле.

В связи с этим в ряде ведущих российских банков повысили ставки по депозитам, а в некоторых сформировали новые предложения для клиентов с улучшенными условиями по вкладам. Это, несомненно, позитивная новость для тех, кто "хранит деньги в сберегательной кассе", но у каждой медали две стороны. В данном случае вторая сторона — это удорожание кредитных продуктов.

"После того как ЦБ повысил ключевой показатель на рынке, ставки на кредиты вырастут в диапазоне 0,5-1%, а на депозиты — 0,2-0,3%", — пишут "Известия".

Эксперты в банковской сфере уточнили, что в первую очередь повышение ставок коснётся ипотечных и автокредитов, поскольку эти кредитные продукты более чутко реагируют на изменение ключевой ставки, чем потребительские кредиты. Кроме того, удорожание кредитов не произойдёт одномоментно, оно растянется на несколько недель.

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