Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов объяснил, что означает повышение ключевой ставки ЦБ для россиян. Регулятор 11 июня сообщил о повышении до 5,5%.
Это третье повышение ключевой ставки на 0,5% подряд. По словам Колганова, таким образом Центробанк хочет сократить темпы роста инфляции.
Колганов уточнил, что для простых россиян это обернётся удорожанием кредитов и повышением ставок депозитов в банках.
"Для тех, кто хранит деньги в банке, это позитивная новость, а вот для тех, кто собирается брать кредит, — не очень", — приводит телеканал "360" слова Колганова.
Эксперт добавил, что к концу года ожидается снижение инфляции, поэтому дальше повышать ключевую ставку ЦБ не будет.
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