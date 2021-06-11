Эксперт объяснил, чем опасно повышение ключевой ставки для простых россиян

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов объяснил, что означает повышение ключевой ставки ЦБ для россиян. Регулятор 11 июня сообщил о повышении до 5,5%.

Это третье повышение ключевой ставки на 0,5% подряд. По словам Колганова, таким образом Центробанк хочет сократить темпы роста инфляции.

Колганов уточнил, что для простых россиян это обернётся удорожанием кредитов и повышением ставок депозитов в банках.

"Для тех, кто хранит деньги в банке, это позитивная новость, а вот для тех, кто собирается брать кредит, — не очень", — приводит телеканал "360" слова Колганова.

Эксперт добавил, что к концу года ожидается снижение инфляции, поэтому дальше повышать ключевую ставку ЦБ не будет.