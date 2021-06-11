Рост в никуда: эксперты о резко подорожавшей нефти

Рост котировок на нефть выше планки в 70 долларов объясним и закономерен: мировая экономика находится в фазе посткризисного восстановления. Однако «чудес» ждать не стоит.

Напомним, что июльские фьючерсы на WTI показали рост стоимости в 1,23%. Это позволило нефть взять важную планку в 70 долларов за баррель: ранее такую стоимость фиксировали в октябре 2020 года.

Комментарий касательно резко «подросшей» нефти для URA.RU представили:

проректор РАНХиГС, директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин ;

; экономист, директор института стратегического анализа компании ФБК Грант Торнтон Игорь Николаев.

Рост в никуда: сегодня нефть нужна всем. А завтра?

Альтернативная энергетика, сообщил Марголин, пока не в состоянии угнаться за объёмами спроса на энергоносители.

«В прошлом году мировая экономика весьма существенно сократилась. Сократились и объёмы инвестиций в ту же самую «нефтянку». Сейчас мировая экономика всё-таки начинает восстанавливаться после пандемии коронавруса, значит, спрос на энергоносители увеличивается. Альтернативная энергетика удовлетворить его в этих объёмах пока не может», — сказал Марголин.

Однако не стоит ждать восстановления спроса до ранее взятых уровней, отметил Николаев.

«До прежних уровней спрос на нефть не восстановился и, по всей видимости, не восстановится. Рост цен на нефть связан с быстрым восстановлением мировой экономики. Это непродолжительный этап», — высказался эксперт.

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