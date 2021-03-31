Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики

В 2021 году российская экономика вырастет на 2,9%, в 2022 году — на 3,2%, считает Всемирный банк. Ранее международная финансовая организация прогнозировала рост на 2,6% и на 3% соответственно.

При этом в экономическом отчёте Всемирного банка говорится, что новый прогноз учитывает сохраняющиеся из-за коронавируса ограничения, которые негативно влияют на сферу услуг, а также недостаточные темпы вакцинации, сдерживаемые нежеланием части россиян делать прививку. Отмечает банк и такие риски, как возможные антироссийские санкции

Впрочем, все эти факторы будут компенсированы повышением мировых цен на нефть, которые поддержат рост экономической активности.

Также Всемирный банк прогнозирует, что в 2022 году российский бюджет снова станет профицитным — 0,5% ВВП. В 2021 году ожидается дефицит бюджета на уровне 2% ВВП.

Уровень бедности, по прогнозу банка, снизится в этом году, но будет превышать допандемический уровень, вплоть до конца 2022 года.

В 2020 году российская экономика сократилась на 3,1%, дефицит бюджета составил 3,8% ВВП. Данные об уровне бедности ещё не опубликованы.