Экономист прогнозирует повышение пенсионных выплат

В преддверии единого дня голосования работающим российским пенсионерам могут произвести перерасчёт выплат, считает доктор экономических наук Игорь Николаев.

Конечно, пожилым гражданам не восстановят недополученную индексацию за пять лет.

Возможны два варианта: индексация выплатят или не в полном объёме, или не всем категориям трудящихся пенсионеров, сообщает "Московский комсомолец".

Стоит напомнить, что работающим пенсионерам стали повышать пенсии ещё а 2016 году.

В декабре 2020 года российский президент Владимир Путин заявил о том, что для проведения индексации нужно найти средства. Он отметил, что власти работают над решением этого вопроса.

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