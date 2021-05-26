Сколько нужно денег для открытия собственного бизнеса в РФ, рассказал эксперт

Самое важное для старта предпринимательской деятельности — не столько количество вложенных денег, сколько готовность самого предпринимателя действовать.

Начать свой бизнес можно, даже имея в кармане всего сто рублей. Главное — это идея стартапа и желание её реализовать. Команда может как помочь, так и помешать в этом: ситуация может сложиться таким образом, что коллектив станет настоящим двигателем бизнеса, а может получиться "лебедь, рак и щука", рассказал "Москве 24" бизнес-тренер Дамир Каримов.

Часто предприниматели приходят к пониманию, что зря потратили деньги на тестирование бизнес-идеи, создание сайта, аренду офиса, когда нужно было просто взять и начать зарабатывать, пояснил эксперт.

"Предпринимательство в классическом виде — это когда ты что-то делаешь и у тебя начинает получаться. Пока не начнёшь, ты не узнаешь. Порой начальные идеи трансформируются — и ты можешь прийти в совсем другую точку", — сказал Дамир Каримов.

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