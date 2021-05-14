Экономист оценил роль McDonald's в российской экономике

В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что McDonald's получает средства из российского бюджета. О том, с чем почему Россия финансирует американскую корпорацию, в интервью "Правде.Ру" рассказал заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

Эксперт отметил, что пандемия коронавируса нанесла серьёзный удар по бизнесу. В связи с этим власти составили список отраслей, больше всего пострадавших из-за пандемии. В тот период и начались споры о том, нужно ли поддерживать компании, в которых участвует иностранный капитал.

Тогда региональные власти заявили, что такие компании являются крупными налогоплательщиками в местные бюджеты и обеспечивают занятость населения. И если их не поддерживать, то они закроются, а люди останутся без работы.

Поддерживать нужно всех

"Я не могу точно сказать, оказывается ли поддержка McDonald's или нет. Но важно не то, что это иностранная корпорация, а то, кто получает выгоду от этих предприятий, сколько прибыли уходит за рубеж, сколько остаётся внутри страны в виде зарплаты и налогов. Я не могу сейчас говорить, хорошо это или плохо относительно McDonald's, но со стороны местных властей я слышу требования поддерживать все предприятия, которые являются работодателями. Может быть, там у них просто часть прибыли уходит за рубеж, но они здесь работают и платят налоги", — пояснил Миронов.

Также он отметил, что принимая решение о поддержке того или иного предприятия, необходимо учитывать интересы российской экономики и российских граждан.

России нужны иностранные инвестиции

"Современная экономика — это экономика, где капиталы перетекают из страны в страну в поисках прибыли. Если у нас в стране работает большое количество компаний с участием иностранного капитала, то это значит, что у нас хорошие условия для ведения производства. Иными словами, это индикатор того, что растёт инвестиционная привлекательность страны", — заключил эксперт.

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