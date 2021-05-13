Налог на роскошь может уменьшить разрыв между богатыми и бедными

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов обратил внимание на то, как быстро растёт разрыв между богатыми и бедными россиянами. Налог на роскошь, по его мнению, может остановить этот процесс и даже уменьшить разрыв.

Ранее сообщалось, что "Справедливая Россия" направила в правительство РФ законопроект о введении налога на роскошь с 2022 года. Под такой налог попадут дорогостоящие автомобили, яхты, частные самолёты и элитная недвижимость.

Миронов во время пресс-конференции, организованной Общественной службой новостей, заявил, что число долларовых миллиардеров за "ковидный" год увеличилось на 20%, в то время как число бедных россиян составляет около 20 млн человек.

"Справдливороссы" считают несправедливым то, с какой скоростью растёт разрыв между самыми богатыми и самыми бедными в России. Так, на долю 10% самых обеспеченных россиян приходится 82% всех личных активов. Так, "пусть они платят налог на роскошь", предложил Миронов.

Только не смотря на большую общественную поддержку этой идеи, депутат уверен, что против неё выступит партия "Единая Россия", которой принадлежит большинство голосов в Госдуме.

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