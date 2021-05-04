В "Справедливой России" предложили ввести налог на роскошь

Новый вариант "налога на роскошь" придумали в партии "Справедливая Россия". Если законопроект примут, то уже с января следующего года владельцам "заводов, газет, пароходов", придётся раскошелиться.

Сергей Миронов

Данные привели в пресс-службе партии. Уточняется, что под "роскошью" понимаются не только машины или яхты, но и недвижимость. По предварительным выкладкам, в случае успеха страна получит триллионы рублей — деньги будут полезны, например, для помощи бедным.

"Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счёт этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами", — приводят слова главы "СР" Сергея Миронова в пресс-службе.

Миронов также привёл конкретные данные: например, за 2018 год только в Москве успели продать элитного жилья на 77 млрд рублей, и дальше тренд пошёл по нарастающей.

Пресненский район Москвы

"В 2020 году — новый рекорд. Богатые накупили элитного жилья в Москве на 122 миллиарда рублей. В первом квартале нынешнего года опять рекорд. За три месяца дорогой недвижимости в Москве продано на 50 миллиардов рублей! Считаю, что владельцы таких дорогих квартир просто обязаны платить повышенные налоги, налоги на роскошь", — уверен Миронов.

Налог, по задумке авторов законопроекта, будут платить как физические, так и юридические лица. Это необходимо для того, чтобы владельцы роскоши не смогли "убежать" от налога через переписывание своего имущества.

Есть и исключения.

"Налог не должен распространяться на земли сельхозназначения, строительную и сельхозтехнику, морские и воздушные суда, недвижимое имущество, используемое организациями и индивидуальными предпринимателями для основного вида деятельности".

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