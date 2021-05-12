Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Нелегальный" доход учтут при оценке "нуждаемости"
Неадекватное состояние казанского стрелка мешает следствию
В Минтруда посчитали бедных россиян: их стало меньше
Мишустин рассказал, как подрабатывал грузчиком и лаборантом
Генерал ФСБ раскритиковал ужесточение оборота оружия после трагедии в Казани
К 2022 году медицину Петербурга переведут на цифровой формат
Старая рана, тихая ненависть: эксперт о конфликте Израиля и Палестины
Голикова заявила об отсутствии индийского штамма COVID в России
США увеличили закупки российского мороженого почти в четыре раза

Банки обязали раскрывать причину отказа в ипотечных каникулах

Экономика » Правила игры » Законодательство

Госдума РФ одобрила закон, который обязывает банки сообщать заёмщикам о причинах отказа в предоставлении так называемых ипотечных каникул.

Банки обязали раскрывать причину отказа в ипотечных каникулах

Рекомендации закрепили законом

До принятия закона этот вопрос регулировался информационным письмом Центробанка, который носит рекомендательный характер, так что ему следуют далеко не все кредитные организации. Закреплённое законом требование будет выполняться добросовестнее, поскольку его нарушение грозит банкам гораздо большими проблемами. Поэтому закон надёжнее защитит права потребителей финансовых услуг.

Ипотечные каникулы помогут только раз

Закон о так называемых ипотечных каникулах вступил в силу с 1 июля 2019 года. Он позволяет ипотечным заёмщикам, попавшим в сложную жизненную ситуацию (потеря работы, получение инвалидности и так далее), обратиться в банк с просьбой снизить и даже обнулить ежемесячные платежи на срок до шести месяцев. Ипотечными каникулами можно воспользоваться не чаще одного раза за всё время действия кредитного договора.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Ипотечные каникулы положены не всем
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Банки обязали раскрывать причину отказа в ипотечных каникулах
Неадекватное состояние казанского стрелка мешает следствию
В Минтруда посчитали бедных россиян: их стало меньше
Мишустин рассказал, как подрабатывал грузчиком и лаборантом
Генерал ФСБ раскритиковал ужесточение оборота оружия после трагедии в Казани
Когда в экономике не всё идёт по плану
К 2022 году медицину Петербурга переведут на цифровой формат
Чесотка: зудит страшно, но лечится быстро
Старая рана, тихая ненависть: эксперт о конфликте Израиля и Палестины
Голикова заявила об отсутствии индийского штамма COVID в России
Популярное
Происшествия
Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"

Ильназ Галявиев убил девять человек в казанской гимназии № 175. Виной тому — "абсолютное отсутствие государственной идеологии", считает омбудсмен Татарстана.

Омбудсмен Татарстана назвала "благополучной" семью "казанского стрелка"
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
Почувствовал себя богом, отказался от родителей: первый допрос стрелка из Казани
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший учащийся
Усам Оздемиров Когда в экономике не всё идёт по плану Усам Оздемиров Любовь Степушова Расстрел в Казани: зачем нам государство, которое не может нас защитить Любовь Степушова Соломон Соловьев Знак зодиака 12 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев
Происшествия
Учащиеся школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Происшествия
Психолог рассказала о причинах появления стрелков в школах
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Происшествия
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников