Банки обязали раскрывать причину отказа в ипотечных каникулах

Госдума РФ одобрила закон, который обязывает банки сообщать заёмщикам о причинах отказа в предоставлении так называемых ипотечных каникул.

Рекомендации закрепили законом

До принятия закона этот вопрос регулировался информационным письмом Центробанка, который носит рекомендательный характер, так что ему следуют далеко не все кредитные организации. Закреплённое законом требование будет выполняться добросовестнее, поскольку его нарушение грозит банкам гораздо большими проблемами. Поэтому закон надёжнее защитит права потребителей финансовых услуг.

Ипотечные каникулы помогут только раз

Закон о так называемых ипотечных каникулах вступил в силу с 1 июля 2019 года. Он позволяет ипотечным заёмщикам, попавшим в сложную жизненную ситуацию (потеря работы, получение инвалидности и так далее), обратиться в банк с просьбой снизить и даже обнулить ежемесячные платежи на срок до шести месяцев. Ипотечными каникулами можно воспользоваться не чаще одного раза за всё время действия кредитного договора.

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