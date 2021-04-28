ЦБ запретил расторгать договор ОСАГО из-за нестыковок в паспортах

Банк России заявил о недопустимости одностороннего расторжения договора ОСАГО при обнаружении расхождений данных паспорта и свидетельства о регистрации транспортного средства в части места жительства автовладельца.

Соответствующее информационное письмо направлено в страховые компании и опубликовано на сайте регулятора. В нём говорится, что страховщик не может досрочно расторгнуть договор

"без подтверждения фактов представления собственником транспортного средства ложных или неполных сведений при заключении договора ОСАГО, имеющих существенное значение для определения степени страхового риска".

Расхождения данных о месте жительства к таким случаям не относится, поясняет Банк России.

Указания Центробанка потребовались после того, как стали поступать жалобы автовладельцев. По их словам, страховщики расторгали договор ОСАГО в одностороннем порядке после того, как автовладельцы меняли место жительства, об этом указывалось в паспортах, но не в свидетельствах о регистрации автомобилей.

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