Банк России заметил признаки перегрева на ипотечном рынке и потому считает необходимым нормализовать темпы роста выдачи ипотеки, в том числе за счёт ужесточения. Об этом на онлайн-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Отвечая на вопрос, Набиуллина ответила, что они видят "некоторые признаки перегрева" на этом рынке. Речь идёт о том, насколько быстро растёт спрос на ипотеку, на жильё инвестиционного плана и как снижается качество отдельных кредитов.
Также она обратила внимание на то, что рост цен на жильё в прошлом году превысил инфляцию, а предварительные данные за первый квартал 2021 года показывают, что стоимость жилья продолжает расти.
Поэтому "нужно нормализовать темпы роста ипотеки, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг".
Кроме того, глава ЦБ считает необходимым ужесточить выдачу ипотеки, вернувшись к надбавкам, действовавшим до пандемии коронавируса. В прошлом году регулятор снизил надбавки на ипотеку с первоначальным взносом в размере 15-20%.
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