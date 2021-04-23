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Банк России зафиксировал признаки перегрева на ипотечном рынке

Экономика » Правила игры » ЦБ

Банк России заметил признаки перегрева на ипотечном рынке и потому считает необходимым нормализовать темпы роста выдачи ипотеки, в том числе за счёт ужесточения. Об этом на онлайн-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Банк России зафиксировал признаки перегрева на ипотечном рынке

Отвечая на вопрос, Набиуллина ответила, что они видят "некоторые признаки перегрева" на этом рынке. Речь идёт о том, насколько быстро растёт спрос на ипотеку, на жильё инвестиционного плана и как снижается качество отдельных кредитов.

Также она обратила внимание на то, что рост цен на жильё в прошлом году превысил инфляцию, а предварительные данные за первый квартал 2021 года показывают, что стоимость жилья продолжает расти.

Поэтому "нужно нормализовать темпы роста ипотеки, чтобы не было чрезмерного роста долговой нагрузки у людей, которые не в состоянии обслуживать этот долг".

Кроме того, глава ЦБ считает необходимым ужесточить выдачу ипотеки, вернувшись к надбавкам, действовавшим до пандемии коронавируса. В прошлом году регулятор снизил надбавки на ипотеку с первоначальным взносом в размере 15-20%.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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