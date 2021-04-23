Каждая шестая фирма использует услуги самозанятых

Труд самозанятых граждан в России использует каждая шестая компания. Таковы результаты опроса, проведенного интернет-сервисом Superjob.

Чаще всего услугами самозанятых пользуются компании из сфер строительства (25%) и информационных технологий (21%). Работодатели из производственной отрасли к такой практике прибегают редко (7%). Обычно услуги связаны с такими направлениями, как маркетинг, реклама, дизайн, логистика, строительства, кадры, бухгалтерия.

Крупные организации с численностью работников более тысячи прибегают к такой помощи существенно редко. Больше всего самозанятых там, где "своих" работников до 100 человек.

Ранее сообщалось, что к концу 2021 года число самозанятых в Москве может сравняться с количеством субъектов малого и среднего бизнеса.

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