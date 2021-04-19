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Самозанятые догонят малый и средний бизнес

Экономика » Правила игры » Бизнес

К концу 2021 года число самозанятых в Москве может сравняться с количеством субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Такой прогноз сделал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Самозанятые догонят малый и средний бизнес

По его словам, сейчас в столице зарегистрировано уже более 580 тысяч самозанятых, количество субъектов МСБ составляет 750 тысяч. "До конца года, я думаю, они будут наравне", — сказал Фурсин в интервью ТАСС.

При этом пока самозанятые не включены в Совет предпринимателей Москвы, но со временем они там появятся.

"Это может быть отдельная рабочая группа по вопросам самозанятых, или они войдут в действующие группы по профильным сферам деятельности", — предположил чиновник.

Совет предпринимателей Москвы был сформирован 30 марта текущего года, в нём сформирована 21 рабочая группа. В них вошли 128 предпринимателей из разных отраслей экономики, включая промышленность, современные технологии и другие.

Москва — один из регионов, в котором режим самозанятых стартовал ещё в 2019 году. Сегодня статус самозанятого можно получить в любом регионе стране. Он предполагает, что гражданин оказывает платные услуги самостоятельно, без привлечения наёмных сотрудников. При оказании услуг физическим лицам ставка налога составляет 4%, юридическим лицам — 6%.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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