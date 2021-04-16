За год стоимость пасхального кулича выросла на 10%

В этом году православные христиане будут отмечать Пасху 2 мая. Главным праздничным блюдом является пасхальный кулич.

О том, как изменится его цена в этом году, в интервью рассказал Москве 24 рассказал заместитель председателя правления ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Леонов.

За год кулич в среднем по стране подорожал примерно на 10,25%. Это связано с повышением цен почти на все продукты, которые входят в его состав.

"Так, мука подорожала вслед за ростом курса и оптовыми ценами, сахар — по этим же причинам. А стоимость яиц увеличилась ввиду вспышек птичьего гриппа, подорожания кормов, вакцин и премиксов, а также повышенного спроса на фоне сокращенного по сравнению с прошлым годом предложения", — пояснил Леонов.

Продукты для пасхального кулича

Для расчёта эксперты "Руспродсоюза" взяли рецепт, в котором для приготовления пасхального кулича нужно:

350 граммов муки;

170 миллилитров молока;

2 куриных яйца;

100 граммов сахара;

70 граммов сливочного масла;

100 граммов сухофруктов;

для глазури - 2 яичных белка и 100 граммов сахара.

Во сколько обойдётся кулич

В 2020 году стоимость килограмма муки составляла 38,6 рубля, а в этом — 42,5 рубля.

То есть 350 граммов муки будут стоить 14,8 рубля.

Куриные яйца в прошлом году стоили 66,3 рубля (за десяток), а в этом — 77,3 рубля. За два куриных яйца придётся отдать 15,5 рубля.

70 граммов сливочного масла будут стоить 45,2 рубля (в прошлом году — 43,8 рубля), а 100 граммов сахара 4,85 рубля (в прошлом году 3,66 рубля).

Кроме того, в 2021 году подорожали сухофрукты. 100 граммов будут стоить 33,6 рубля (в 2020 году 29,8 рубля).

Не изменилась только стоимость молока. 970 миллилитров молока можно приобрести за 59 рублей (в 2020 году — 58,9 рубля). За 170 миллилитров нужно будет заплатить 10,3 рубля.

Таким образом, на приготовление пасхального кулича нужно будет потратить 144,6 рубля (в прошлом году кулич обошёлся россиянам в 131,3 рубля).