Санкции вынудят ЦБ быстрее повышать ключевую ставку

Один из самых крупных банков США Morgan Stanley повысил прогноз относительно роста ключевой ставки в России. В качестве причины для пересмотра прогноза указаны санкции против госдолга.

Как следует из аналитической записки банка Morgan Stanley для клиентов, на ближайшем совете директоров Центробанк РФ может повысить ключевую ставку до 5% годовых, сообщает Reuters. Ранее американский банк прогноз повышение ключевой ставки до 4,75% годовых.

Банковские аналитики считают, что несмотря на вялую реакцию рынка на новые санкции, а значит и незначительные последствия для инфляции, ЦБ окажет "дополнительную поддержку".

На вероятность более резкого увеличения ключевой ставки указал и другой американский банк JPMorgan. Он считает, что из-за санкций риск-премии в российских активах будут сохраняться более длительное время, что в итоге может даже привести к пересмотру нейтрального уровня ключевой ставки (5-6% сейчас).

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 23 апреля. На предыдущем заседании, 19 марта, совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых.

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