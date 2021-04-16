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Санкции вынудят ЦБ быстрее повышать ключевую ставку

Экономика » Прогнозы и статистика

Один из самых крупных банков США Morgan Stanley повысил прогноз относительно роста ключевой ставки в России. В качестве причины для пересмотра прогноза указаны санкции против госдолга.

Санкции вынудят ЦБ быстрее повышать ключевую ставку

Как следует из аналитической записки банка Morgan Stanley для клиентов, на ближайшем совете директоров Центробанк РФ может повысить ключевую ставку до 5% годовых, сообщает Reuters. Ранее американский банк прогноз повышение ключевой ставки до 4,75% годовых.

Банковские аналитики считают, что несмотря на вялую реакцию рынка на новые санкции, а значит и незначительные последствия для инфляции, ЦБ окажет "дополнительную поддержку".

На вероятность более резкого увеличения ключевой ставки указал и другой американский банк JPMorgan. Он считает, что из-за санкций риск-премии в российских активах будут сохраняться более длительное время, что в итоге может даже привести к пересмотру нейтрального уровня ключевой ставки (5-6% сейчас).

Ближайшее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 23 апреля. На предыдущем заседании, 19 марта, совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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