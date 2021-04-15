США могут ввести санкции против России уже сегодня. Но, как ожидается, санкции против российского государственного долга будут "мягкими".
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, США запретят покупать облигации федерального займа (ОФЗ) у Министерства финансов РФ, Центробанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года. То есть, американские резиденты смогут по-прежнему покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.
Предполагается, что президент США Джо Байден подпишет указ, который расширит запрет на торговые операции банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Это будет документ, аналогичный подписанному в 2019 году, который запретил американским банкам покупать российские суверенные еврооблигации.
Таким образом, американские резиденты сохранят уже вложенные в Россию инвестиции, "имеющие важное значение для российской экономики".
Ранее сообщалось, что помимо санкций против российского госдолга США введёт ограничения против 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов.
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