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Санкции США против российского госдолга будут "мягкими"

Экономика » Рынки » Долговой рынок

США могут ввести санкции против России уже сегодня. Но, как ожидается, санкции против российского государственного долга будут "мягкими".

Санкции США против российского госдолга будут "мягкими"

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, США запретят покупать облигации федерального займа (ОФЗ) у Министерства финансов РФ, Центробанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ) после 14 июня 2021 года. То есть, американские резиденты смогут по-прежнему покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

Предполагается, что президент США Джо Байден подпишет указ, который расширит запрет на торговые операции банков с российскими государственными долговыми обязательствами. Это будет документ, аналогичный подписанному в 2019 году, который запретил американским банкам покупать российские суверенные еврооблигации.

Таким образом, американские резиденты сохранят уже вложенные в Россию инвестиции, "имеющие важное значение для российской экономики".

Ранее сообщалось, что помимо санкций против российского госдолга США введёт ограничения против 12 россиян и 20 российских организаций, а также вышлют десять российских дипломатов.

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В конгрессе США одобрили идею введения санкций против госдолга России
Автор: Анастасия Гостищева
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