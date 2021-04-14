Выплаты "Норникеля" направят в резервный фонд правительства

Как оказалось, ущерб от разлива горюче-смазочных материалов, который выплатила компания "Норникель", будет направлен в резервный фонд правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Документ поручает Министерству финансов внести в закон о федеральном бюджете на 2021 год поправки, предусматривающие увеличение резервного фонда правительства на 145,8 млрд рублей, полученных в качестве возмещения вреда, причинённого водным объектам компанией "Норникель".

При этом государственные программы "Охрана окружающей среды" и "Воспроизводство и использование природных ресурсов" получат денежные средства только в 2022–2024 годах, причём из тех денег, которые останутся неиспользованными в 2021 году.

Напомним, в мае прошлого года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "Норникелю", разрушился и вылилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Позднее Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора и взыскал с "Норникеля" 145,8 млрд рублей вместо требуемых 148 млрд.

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