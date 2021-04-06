Как заработать миллионы на "волшебном проценте"

Если постоянно увеличивать первоначальную сумму инвестиций за счёт полученной от них прибыли, то можно получать более высокий доход. Это и есть тот самый "волшебный процент", рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

"Волшебный процент" или реинвестирование — "неотъемлемая часть любой разумной инвестиции", считает Русецкий.

По его словам, реинвестирование работает даже на банковских вкладах. Речь идёт о капитализации процентов. Например, положил 1 000 рублей на вклад под 5% годовых, через сумма увеличиться до 1 050 рублей. Продолжая инвестировать всю ту же сумму в 1 000 рублей ежегодный доход составит 50 рублей. Но если капитализировать полученный доход, то он будет больше.

Это самый простой пример, показанный на маленькой сумме. Инвестируя и реинвестируя большую сумму, прибыль будет расти более существенно.

Русецкий указывает на то, что "волшебный процент" эффективен в высоко волатильных или высоко доходных инструментах, и его просто необходимо использовать при долгосрочном инвестировании.

"Если вы снимаете проценты со счёта, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остаётся в рынке", — уверен финансист.

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