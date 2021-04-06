Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
22 млн американцев не хватает денег на еду
Диетолог назвал альтернативу хлебу
Предписания и запреты на Благовещение
В США придумали новое оружие против офшоров
Лига чемпионов: где смотреть матчи 1/4 финала
В МИД РФ объяснили, чем должны озаботиться США в ситуации с Донбассом
Месси обвинил судью матча с "Вальядолидом" в работе на "Реал"
Мошенники добрались до частных инвесторов
МИД ДНР: Киев ждёт от Вашингтона "разрешения наступать"

Как заработать миллионы на "волшебном проценте"

Экономика » Финансы » Инвестиции

Если постоянно увеличивать первоначальную сумму инвестиций за счёт полученной от них прибыли, то можно получать более высокий доход. Это и есть тот самый "волшебный процент", рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.

Как заработать миллионы на "волшебном проценте"

"Волшебный процент" или реинвестирование — "неотъемлемая часть любой разумной инвестиции", считает Русецкий.

По его словам, реинвестирование работает даже на банковских вкладах. Речь идёт о капитализации процентов. Например, положил 1 000 рублей на вклад под 5% годовых, через сумма увеличиться до 1 050 рублей. Продолжая инвестировать всю ту же сумму в 1 000 рублей ежегодный доход составит 50 рублей. Но если капитализировать полученный доход, то он будет больше.

Это самый простой пример, показанный на маленькой сумме. Инвестируя и реинвестируя большую сумму, прибыль будет расти более существенно.

Русецкий указывает на то, что "волшебный процент" эффективен в высоко волатильных или высоко доходных инструментах, и его просто необходимо использовать при долгосрочном инвестировании.

"Если вы снимаете проценты со счёта, выводите купоны и дивиденды, тогда на длинном горизонте вы проигрываете тем инвесторам, кто остаётся в рынке", — уверен финансист.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Сложный процент. Реинвестирование.
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
В МИД РФ объяснили, чем должны озаботиться США в ситуации с Донбассом
Месси обвинил судью матча с "Вальядолидом" в работе на "Реал"
Мошенники добрались до частных инвесторов
МИД ДНР: Киев ждёт от Вашингтона "разрешения наступать"
Как заработать миллионы на "волшебном проценте"
Матвиенко сообщила о "новой системе координат" в послании Путина
КНДР отказалась от участия в Олимпийских играх в Токио
Готова ли Российская Федерация к войне?
Пхеньян назвал доклад ООН о страдающих детях "наглой ложью"
Власти "спасут" цены на сахар и масло, выделив 9 млрд рублей
Популярное
Мир. Новости мира
Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе

Уверенность учительницы из рекламного ролика "папа может" в отношении полновесного бутерброда верна и для характеристики полномасштабного ответа Путина Западу.

Путин может: Россия готовит ответ Западу в Донбассе
"Корону" победит плесень
Правда ТВ
"Корону" победит плесень
Мировая кооперация
Эксперт рассказал, зачем России вторая ветка БАМа
Происшествия
Среди задержанных за голую фотосессию в Дубае россиянок нет
Любовь Степушова Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины Любовь Степушова Игорь Буккер Итальянские святые могли творить чудеса Игорь Буккер Олег Артюков "Дифференциалы приводят к революциям": в "Яблоке" расставили приоритеты Олег Артюков
Необычная неделя
Яков Кедми: "Северный поток - 2" и война в Донбассе
Новости Украины
Две причины заигрывания Киева с русским населением Украины
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Мир. Новости мира
Эксперты The National Interest оценили возможную войну Украины и России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников