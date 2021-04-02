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Новосибирский завод приостановил работу из-за долгов

Экономика » Производство » Металлургия

Крупнейший завод по производству станков "Тяжстанкогидропресс" приостановил работу из-за долгов за электричество. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Новосибирский завод приостановил работу из-за долгов

Энергоснабжающие компании отключили электроэнергию 31 марта 2021 года. Сотрудники завода будут находиться на производственном простое до 25 мая текущего года.

В сообщении пресс-службы также говорится, что с 2017 года у завода сменилось три собственника и пять генеральных директоров. Предпоследний владелец "Стиллайн" получил АО "БКС Банк" кредит на 750 млн рублей, поручителем выступил завод. С выплатой кредита возникли трудности и компания "Стиллайн" была признана банкротом. В итоге завод перешёл в собственность группы БКС.

По данным Министерства труда и социального развития Новосибирской области, о предстоящих сокращениях на заводе стало известно в августе 2020 года. Основные увольнения начались в феврале и продолжатся до июня текущего года. При этом за заводом числится задолженность по зарплате, которая образовалась из-за ареста банковских счетов в связи с наличием долгов по уплате налогов.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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