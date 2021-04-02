Россияне запаслись наличной валютой

Объём иностранной валюты за пределами банковского сегмента существенно вырос в 2020 году, хотя и не так сильно, как во время предыдущих кризисов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего.

Как подсчитал эксперт на основе данных Центробанка РФ, за 2020 года объём наличной валюты вне банков вырос на 18,1%, до $85,2 млрд. То есть, за год россияне обналичили (в хорошем смысле) примерно $13,1 млрд.

Для сравнения: в 2008 году объём наличной валюты на руках у россиян подскочил на 112,8% или на $24,5 млрд, в 2014 году — на 112,3% или на $27,7 млрд, в 2017 году — на 29% или на $14 млрд.

Осадчий также отметил, что объём наличных рублей в обращении за 2020 год вырос сильнее — на 26,4% или на 2,8 трлн рублей и впервые в истории превысил 13 трлн рублей.

Спрос на наличные во время кризиса всегда повышается из-за неопределённости экономической ситуации. В 2020 году на потребность людей в наличных также влияли карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса.