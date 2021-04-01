Как выяснил швейцарский банк Credit Suisse, доходы россиян в среднем упали куда сильнее, чем подсчитал Росстат. Кроме того, россияне ожидают роста инфляции, не собираются совершать крупные покупки, скептически настроены к вакцинации и реже задумываются о накоплениях, чем граждане других стран.
Как говорится в исследовании Credit Suisse, доходы россиян за время пандемии в среднем сократились на 24%, сообщает Forbes. Это существенно выше, чем подсчитал Росстат — на 3,5%.
Впрочем, согласно опросам банка, в Таиланде падение доходов населения превысило 45%. Меньше всего пострадали китайцы, доходы которых снизились всего на 10%.
Также опрошенные из России считают, что сейчас не самое лучшее время для крупных покупок. За последние месяцы эта тенденция только усилилась.
Причём, если в среднем по опрошенным странам пандемия коронавируса подтолкнула 79% людей в накоплениям, то в России этот показатель составил всего 55%.
Кроме того, 75% опрошенных россиян ожидают роста инфляции. Правда, стоит отметить, что опрос проводился в январе 2021 года.
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