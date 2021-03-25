Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Энергетическая катастрофа для Украины настанет уже скоро
Новая миграционная волна захлестнёт Европу
Таксисты хотят "индивидуального" подхода
Баста упрекнул BadComedian в сухом морализаторстве
Малый бизнес первым "ощутил" повышение ключевой ставки
Анна Семенович после отпуска оказалась под капельницей
Беременность после 35 лет: акушер-гинеколог о рисках
Семёнов признался, что не ожидал такой прыти от Мальты
Власти Таллина порадуют население колонками с водой

ЦБ рекомендует: пересмотрите фильм "Волк с Уолл-стрит"

Экономика » Рынки » Фондовый рынок

"Если вам предлагают супервыгодные вложения в акции какой-то малоизвестной компании, пересмотрите фильм "Волк с Уолл-стрит", — посоветовал начинающим инвесторам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях. "Это поможет вам избежать неприятностей", — уверен он.

ЦБ рекомендует: пересмотрите фильм "Волк с Уолл-стрит"

По его словам, сейчас идёт расследование в отношении небезызвестной компании "Соль Руси", сообщает РИА "Новости". Акции этой компании продавались через холодные обзвоны, в том числе пенсионерам. Рекламировалось, что организация будет разрабатывать крупнейшее соляное месторождение, а по факту компания оказалась "пустышкой".

Помимо осторожности с покупкой акций малоизвестных компаний, начинающим инвесторам не стоит вкладывать большие денежные суммы, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, считает Лях.

Он также напомнил, что прошлый год был уникальным с точки зрения роста биржевого рынка, поэтому вероятность повторения ситуации близка к нулю. Зато риски потерять всё очень высоки. Поэтому, если начинающий инвестор не слишком хорошо разбирается в финансах, то лучше доверить деньги профессионалам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Малый бизнес первым "ощутил" повышение ключевой ставки
Анна Семенович после отпуска оказалась под капельницей
Беременность после 35 лет: акушер-гинеколог о рисках
Семёнов признался, что не ожидал такой прыти от Мальты
Власти Таллина порадуют население колонками с водой
Как Россия победила Мальту: голы и лучшие моменты
ЦБ может изъять монеты из оборота
Ольга Бузова призвала мужчин к честности
"Мотор Сич" раздора: чем для Киева обернётся приватизация завода
Буланова заступилась за Манижу
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова

После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.

Ольга Бузова рассказала о переезде в дом Филиппа Киркорова
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Новости спорта
WADA странно ответило Вяльбе о норвежских астматиках
Российский шоу-бизнес
Имена конкурсантов шоу "Маска" внезапно появились в Сети
Российский шоу-бизнес
Борис Корчевников рассказал мистический случай из своей жизни
Андрей Мартынюк Радикалы показали Зеленскому, кто на Украине хозяин Андрей Мартынюк Любовь Степушова Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано Любовь Степушова Василий Амирджанов В Букингемском дворце ищут главного по разнообразию Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Семён Слепаков написал стих о Собчак и скопинском маньяке
Евросоюз
Почему "российским шпионам" в Болгарии мёдом намазано
Настя Ивлеева опубликовала откровенный снимок
Российский шоу-бизнес
Настя Ивлеева опубликовала откровенный снимок
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников