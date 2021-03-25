ЦБ рекомендует: пересмотрите фильм "Волк с Уолл-стрит"

"Если вам предлагают супервыгодные вложения в акции какой-то малоизвестной компании, пересмотрите фильм "Волк с Уолл-стрит", — посоветовал начинающим инвесторам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях. "Это поможет вам избежать неприятностей", — уверен он.

По его словам, сейчас идёт расследование в отношении небезызвестной компании "Соль Руси", сообщает РИА "Новости". Акции этой компании продавались через холодные обзвоны, в том числе пенсионерам. Рекламировалось, что организация будет разрабатывать крупнейшее соляное месторождение, а по факту компания оказалась "пустышкой".

Помимо осторожности с покупкой акций малоизвестных компаний, начинающим инвесторам не стоит вкладывать большие денежные суммы, инвестировать в сложные инструменты и торговать с кредитным плечом, считает Лях.

Он также напомнил, что прошлый год был уникальным с точки зрения роста биржевого рынка, поэтому вероятность повторения ситуации близка к нулю. Зато риски потерять всё очень высоки. Поэтому, если начинающий инвестор не слишком хорошо разбирается в финансах, то лучше доверить деньги профессионалам.