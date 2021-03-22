Как отличить финансовую пирамиду?

Главным признаком финансовой пирамиды является "обещание больших доходов". Об этом "Правде.Ру" рассказал руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.

По его словам, только за счёт обещания больших доходов в финансовую пирамиду привлекаются всё новые и новые вкладчики. Им "сулят огромные дивиденды, огромную прибыль" от вложений в те или иные проекты. При этом, если говорить о величине "большого дохода", которая позволит отнести компанию к финансовой пирамиде, — это когда он превышает ставки по банковским вкладам в 1,5-2 раза. То есть, при обещании доходности в 12% годовых уже стоит задуматься.

Бажан также не исключает, что большинство граждан понимают, что такое финансовая пирамида, и целенаправленно идут на риск. Дело в том, что первые вкладчики в финансовую пирамиду с большой долей вероятности получат повышенный доход, правда исключительно за счёт тех, кто "подтянется" позднее.

Поэтому возникают сомнения, что когда-либо финансовые пирамиды исчезнут из нашей жизни. Это случится, как только люди перестанут хотеть нажиться за счёт других.