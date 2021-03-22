Главным признаком финансовой пирамиды является "обещание больших доходов". Об этом "Правде.Ру" рассказал руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
По его словам, только за счёт обещания больших доходов в финансовую пирамиду привлекаются всё новые и новые вкладчики. Им "сулят огромные дивиденды, огромную прибыль" от вложений в те или иные проекты. При этом, если говорить о величине "большого дохода", которая позволит отнести компанию к финансовой пирамиде, — это когда он превышает ставки по банковским вкладам в 1,5-2 раза. То есть, при обещании доходности в 12% годовых уже стоит задуматься.
Бажан также не исключает, что большинство граждан понимают, что такое финансовая пирамида, и целенаправленно идут на риск. Дело в том, что первые вкладчики в финансовую пирамиду с большой долей вероятности получат повышенный доход, правда исключительно за счёт тех, кто "подтянется" позднее.
Поэтому возникают сомнения, что когда-либо финансовые пирамиды исчезнут из нашей жизни. Это случится, как только люди перестанут хотеть нажиться за счёт других.
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