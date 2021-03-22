Наибольшие в России средние зарплаты предлагают в Якутии (69940 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (68358 рубля) и Амурской области (54621 рубль), показало исследование HeadHunter. Об этом сообщает РИА "Новости".
Топ-10 городов по уровню средних зарплат возглавили Москва (65843 рубля), Санкт-Петербург (55648 рублей) и Хабаровск (53719 рублей). Далее идут Тюмень (48877 рублей), Иркутск (48260 рублей) и Екатеринбург (47527 рублей).
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