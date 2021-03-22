Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Наибольшие в России средние зарплаты предлагают в Якутии (69940 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (68358 рубля) и Амурской области (54621 рубль), показало исследование HeadHunter. Об этом сообщает РИА "Новости".

Топ-10 городов по уровню средних зарплат возглавили Москва (65843 рубля), Санкт-Петербург (55648 рублей) и Хабаровск (53719 рублей). Далее идут Тюмень (48877 рублей), Иркутск (48260 рублей) и Екатеринбург (47527 рублей).