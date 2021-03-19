Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

Уже четвёртый год Финляндия уверенно занимает первое место в рейтинге самых счастливых стран.

К числу факторов счастья, финны относят близость к природе, комфортную и безопасную среду проживания, а также доступность необходимых сервисов и услуг.

В ТОП-5 счастливых стран вошли:

Исландия;

Дания;

Швейцария;

Нидерланды.

В десятку счастливы стран вошли Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. Такие данные приводятся к подготовленном для ООН Всемирный доклад счастья 2021 года.

Что касается России, то она занимает 60-ю строчку рейтинга.

В общей сложности в исследовании участвовали 149 стран.

В процессе подготовки доклада аналитики учитывают такие показатели, как ВВП на душу населения, уровень социальной поддержки, продолжительность жизни, соблюдение свобод человека и личности, гарантии занятости, ситуацию с коррупцией, а также данные опросов населения.