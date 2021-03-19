Эксперт полагает, что у рубля есть шанс на 10-процентный рост

Если во II полугодии санкционная риторика поутихнет, а цены на нефть не опустятся ниже $60 за баррель, то мы можем увидеть минимумы по доллару на уровне 69 рублей, а по евро — 80 рублей, считает заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Об этом она рассказала в интервью "Российской газете".

В I полугодии, по её мнению, курс доллара будет находиться в коридоре 71-76 рублей за $1, евро — 85-90 рублей за 1 евро. При этом важно сдержать рост потребительских цен. Для этого Центробанк может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки. "И, возможно, это начнётся уже на сегодняшнем заседании совета директоров", — не исключает Мильчакова. Также дополнительным фактором для стабилизации курса рубля являются высокие цены на нефть, которые не должны опустится ниже $60-70 за баррель в ближайшие месяцы.

Также в интервью Мильчакова отметила вероятность роста потребительских цен во многих странах, спровоцированного огромными объёмами поддержки со стороны властей. Только для США и стран "большой семёрки" временный рост инфляции ничем не навредит в отличие от России.

По её оценкам, российская валюта недооценена примерно на 15% к доллару и на 12% к евро, учитывая текущие высокие цены на нефть — $65-70 за баррель и выше.