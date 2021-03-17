Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" за 2020 год составила 1,6 млрд рублей

В 2020 году чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" составила 1,545 млрд рублей против убытка в 1,5 млрд рублей годом ранее. Об этом свидетельствует отчётность компании по РСБУ.

Прибыль объясняется ростом выручки на 16%, до 185,868 млрд рублей.

Как пояснили в компании, выручка выросла за счёт положительной динамики продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке, выпуска первой модели новейшей линейки К5 — КАМАЗ-54901 и увеличения реализации пассажирского транспорта.

В частности, в 2020 году реализованы первые 500 магистральных тягачей КАМАЗ-54901, уточнил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. Он также отметил своевременность мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности компании, которые позволили нивелировать негативный эффект от пандемии коронавируса.

В 2020 году ПАО "КАМАЗ" также презентовал новое поколение электробусов, электрошасси для спецтехники, электромобиль КАМА-1 и тягачи на СПГ.

В прошлом году компания продала на российском рынке 32 662 грузовых автомобилей (+7,1%). В результате доля компании на рынке грузовиков достигла 47,5% против 44,2% годом ранее. Прибыль от продаж в 2020 году составила 5,345 млрд рублей против убытка в 796 млн рублей в 2019 году.