Эксперт посоветовал продавать доллары во время роста цен на нефть

Продажа валюты может оказаться удачной во время роста мировых цен на нефть, поскольку в этот период курс иностранной валюты снижается. В целом рекомендуется избавляться от доллара при снижении его курса.

Об этом агентству "Прайм" рассказал преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Антон Емельянов.

По его словам, при росте цен на нефть на валютный рынок начинает давить большой объём экспортной валютной выручки, которые получают российские экспортёры. Это приводит к снижению курса основных иностранных валют (доллара и евро) и продавать её становится выгодно.

Также Емельянов отметил, что на снижение курса иностранных валют может повлиять профицит внешнеторгового баланса. В этом случае в страну поступает больше валюты, чем уходит.

В целом эксперт считает, что лучше всего открывать валютные вклады в банках или приобретать валютные долговые обязательства, а также ни в коем случае не хранить валюту "под подушкой", поскольку это приведёт к потере доходности. Кроме того, можно открыть для себя возможности торговли акциями иностранных компаний, но не стоит забывать о том, что это рискованная инвестиция.