На 6 процентов за год выросло количество махиаций с фальшивыми деньгами. При этом следует отметить, что чаще всего подделки приобретаются через интернет.
В МВД сообщили, что только за прошлый год зарегистрировано 18,7 тысячи таких преступлений, задержаны 805 фальшивомонетчиков, в суды направлено более 1 000 уголовных дел.
Самые популярные подделки-банкноты номиналом в одну и пять тысячу рублей. Как правило, фальшивками расплачиваются на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, где нет оборудования для проверки подлинности купюр.
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