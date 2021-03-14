Фальшивые купюры продаются в интернете

На 6 процентов за год выросло количество махиаций с фальшивыми деньгами. При этом следует отметить, что чаще всего подделки приобретаются через интернет.

В МВД сообщили, что только за прошлый год зарегистрировано 18,7 тысячи таких преступлений, задержаны 805 фальшивомонетчиков, в суды направлено более 1 000 уголовных дел.

Самые популярные подделки-банкноты номиналом в одну и пять тысячу рублей. Как правило, фальшивками расплачиваются на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках, где нет оборудования для проверки подлинности купюр.