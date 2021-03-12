Повышение производительности труда начнётся с рыбы и мебели

Первыми участниками программы повышения производительности труда стали рыбоперерабатывающая компания из Новосибирска и мебельная фабрика из Саратова. Вместе с АНО "Федеральный центр компетенций" они будут заниматься модернизацией производственных линий.

Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Министерства экономического развития.

Задачей программы является обеспечение роста производительности на 10% за три года. В целом в расширенной программе по национальному проекту "Производительность труда" будут участвовать 35 компаний, в обычной — 170.

Расширенная программа добавлена в нацпроект в этом году. Она предусматривает удвоение параметров: участие АНО "Федеральный центр компетенций" (ФЦК) в производстве в течение года и рост производительности на 10%. Обычная программа предполагает участие ФЦК в течение шести месяцев и рост производительности на 5%.

В обычную программу Минэкономразвития включает компании с годовой выручкой от 400 млн рублей, в расширенную — от 2 млрд рублей.

ФЦК считает, что работа с крупными компаниями должна дать больший эффект за счёт масштаба преобразований и размеров финансового оборота.