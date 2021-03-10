ФТС увеличила отчисления в бюджет на 6,9%

За январь-февраль 2021 года Федеральная таможенная служба перечислила в федеральный бюджет 772,3 млрд рублей, что на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причём в феврале сборы Федеральной таможенной службы (ФТС) подскочили на 21,3% в годовом выражении, до 443,4 млрд рублей. Более того, они оказались на 0,9% выше, чем в феврале 2019 года. Сборы ФТС в январе 2021 года снизились на 7,8% по сравнению с январём 2020 года и составили 328,9 млрд рублей.

В структуре сборов 67,6% пришлось на платежи, взимаемые при ввозе товаров. С начала года за импорт товаров ФТС собрала 522,4 млрд рублей. При этом в феврале импортные сборы увеличились на 32% в годовом выражении, до 302 млрд рублей. Рост импортных сборов обусловлен восстановлением внешней экономической активности, что привело к увеличению объёмов налогооблагаемого импорта.

Совокупный объём пошлин, собранных службой за экспорт, в январе-феврале 2021 года составил 244,6 млрд рублей, отдельно в феврале — 124,3 млрд рублей.