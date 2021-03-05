Стали известны регионы с самой дорогой ипотекой

В январе 2021 года средневзвешенная ставка по ипотеке превысила 8% в двух российских регионах - Чечне и Ингушетии. В тройку «лидеров» также вошла Тыва с процентной ставкой 7,99% годовых.

Для сравнения: в целом по России средневзвешенная ипотечная ставка составила 7,23% годовых, свидетельствуют данные Центробанка РФ.

Самые дешёвые ипотечные кредиты выдавались в Чукотском автономном округе (4,98%), Приморском крае (5,89%) и Якутии (5,94%). Это связано с тем, что на Дальнем Востоке действует государственная программа субсидирования ипотечной ставки до 2% годовых. Она распространяется на покупку новостроек, но может быть расширена на вторичный рынок.

В Москве средневзвешенная ставка по ипотеке в январе 2021 года составила 7,34% годовых против 7,54% годовых месяцем ранее.

В 2020 году российские банки установили рекорд по выдаче ипотечных кредитов. В итоге совокупная задолженность россиян по ипотечным кредитам впервые превысила 9 трлн рублей (+21,2%). В этом году ЦБ ожидает замедления роста ипотечного портфеля до 16-20%, в 2022-2023 годах - до 14-18%.